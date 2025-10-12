Napoli, violenta una donna in auto: marocchino bloccato dai passanti in strada

Un coraggioso gruppo di cittadini ha bloccato a terra un uomo che stava cercando di cercare di fuggire dopo aver aggredito e violentato una donna a Napoli. L'intervento ha consentito di attendere l'arrivo della Polizia che era stata nel frattempo sollecitata da una guardia giurata cui si era rivolta un'altra donna che aveva ascoltato le grida di aiuto della vittima. È successo alle 5 di mattina in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Una donna di circa 30 anni stava tornando a casa di ritorno da una serata con gli amici nel week end. A un certo punto è stata avvicinata di spalle da uno straniero, un cittadino 29enne del Marocco, in Italia senza regolare permesso di soggiorno, che l'ha bloccata, l'ha trascinata a terra e ha abusato di lei.
Le urla di aiuto della vittima sono state udite da una passante che è corsa dalla guardia giurata a presidio della vecchia sede del Tribunale di Napoli che ha chiesto l'intervento della Polizia. Nel frattempo un gruppo di uomini richiamati dalle grida è intervenuto e ha bloccato a terra il 29enne, apparso sotto l'effetto di alcol, in attesa dell'arrivo degli agenti dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico e di quelli della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Per lo straniero è scattato l'arresto con l'accusa di violenza sessuale. Risultano a suo carico dei precedenti. La vittima è stata nel frattempo trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Riscontrate lesioni ed ecchimosi segno della violenza, per lei una prognosi di 21 giorni.
La zona di Porta Capuana era un tempo sede sia del Tribunale che della Pretura. Poi le strutture sono state trasferite. I residenti denunciano lo stato di degrado della zona dove sono stati più volte promessi interventi di riqualificazione. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso solidarietà alla donna vittima della violenza. "Voglio esprimere il mio plauso a questi cittadini che sono intervenuti allertando ed attendendo l'arrivo delle forze dell'ordine", aggiunge il prefetto. Le forze dell'ordine svolgono il loro ruolo "ma tutti abbiamo il dovere di non voltarci dall'altra parte, dimostrando sempre di avere fiducia in coloro che lavorano per garantire alti i livelli di sicurezza"."Quanto accaduto ci addolora - ha proseguito il prefetto - ma i controlli intensificati sul territorio ci danno la garanzia che il contrasto alla violenzae alla criminalità andrà avanti senza sosta".
Pochi giorni fa, sempre nella stessa zona, la Polizia ha arrestato un minorenne napoletano, per rapina aggravata in concorso. In quella circostanza gli agenti durante il servizio di controllo del territorio furono richiamati dalle urla di una donna per poi notare dei ragazzi in fuga. I poliziotti dopo aver constatato che i giovani avevano rapinato una donna, li hanno inseguiti riuscendo a bloccare il minore mentre i complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La vittima ha riferito agli agenti che mentre passeggiava era stata avvicinata da alcuni giovani che, dopo averla strattonata l'avevano fatta cadere e le avevano rubato la borsa.