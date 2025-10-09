Asia Vitale, "consenziente": giallo su un audio, lei nega tutto

Giallo su un audio di Asia Vitale, la vittima di uno stupro di gruppo avvenuto a Palermo tra il 6 e il 7 luglio 2023. Si tratterebbe di un fuorionda registrato durante un podcast, lo “Sperone Podcast”, a cui la ragazza ha partecipato nelle scorse settimane. Parlando dell’episodio di due anni fa, secondo quanto filtra dai difensori degli imputati, la giovane avrebbe confidato che il rapporto da lei denunciato come violenza di gruppo sarebbe in realtà stato consensuale. L’audio ora sarebbe nelle mani di un perito, che ne certificherà l’autenticità e l’assenza di eventuali tagli e manipolazioni.

Contattata da Repubblica, però, Asia Vitale ha negato di aver detto di essere stata consenziente. "La verità è quella che ho affidato ai giudici - ha spiegato -. Del fuorionda non so nulla, quando emergerà ne parlerò con i miei legali". Secondo le carte già visionate durante il processo e dai video girati da alcuni dei giovani lì presenti emergeva un "esplicito dissenso" della ragazza.