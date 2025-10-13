Garlasco, il conto corrente e le "cifre incompatibili": cosa può incastrare Sempio

Da inquirenti a indagati: diventano sempre più centrali, nella telenovela di Garlasco, le figure di Mario Venditti e Antonio Scoppetta. Il primo è l'ex procuratore di Pavia che nel 2017 aveva ottenuto l'archiviazione nella prima indagine contro Andrea Sempio e che oggi è accusato dalla Procura di Brescia di corruzione in atti giudiziari. Il secondo è l'ex maresciallo dei carabinieri che aveva partecipato a quell'inchiesta su Sempio e che è stato già condannato 4 a anni e 6 mesi nell'ambito del processo sul "sistema Pavia", un giro di soldi e favori che ha coinvolto alcuni dei personaggi più in vista di quella Procura.

Secondo l'accusa, Venditti avrebbe intascato diverse migliaia di euro dalla famiglia dell'amico del fratello di Chiara Poggi che oggi risulta nuovamente sotto inchiesta, sempre a Pavia, per concorso in omicidio della ragazza trovata morta nella villetta di famiglia la mattina del 13 agosto 2007. Un orrore per cui è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, il fidanzato della ragazza. Ma da alcuni mesi si è riaperto tutto, con gli ultimi sviluppi su Venditti che hanno del clamoroso e che potrebbero rappresentare un bruttissimo colpo per la difesa di Sempio.