Garlasco, il conto corrente e le "cifre incompatibili": cosa può incastrare Sempio

Da inquirenti a indagati: diventano sempre più centrali, nella telenovela di Garlasco, le figure di Mario Venditti e Antonio Scoppetta. Il primo è l'ex procuratore di Pavia che nel 2017 aveva ottenuto l'archiviazione nella prima indagine contro Andrea Sempio e che oggi è accusato dalla Procura di Brescia di corruzione in atti giudiziari. Il secondo è l'ex maresciallo dei carabinieri che aveva partecipato a quell'inchiesta su Sempio e che è stato già condannato 4 a anni e 6 mesi nell'ambito del processo sul "sistema Pavia", un giro di soldi e favori che ha coinvolto alcuni dei personaggi più in vista di quella Procura.
Secondo l'accusa, Venditti avrebbe intascato diverse migliaia di euro dalla famiglia dell'amico del fratello di Chiara Poggi che oggi risulta nuovamente sotto inchiesta, sempre a Pavia, per concorso in omicidio della ragazza trovata morta nella villetta di famiglia la mattina del 13 agosto 2007. Un orrore per cui è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, il fidanzato della ragazza. Ma da alcuni mesi si è riaperto tutto, con gli ultimi sviluppi su Venditti che hanno del clamoroso e che potrebbero rappresentare un bruttissimo colpo per la difesa di Sempio.
Al centro delle indagini dei pm bresciani i movimenti sul conto degli inquirenti del 2017, il loro tenore di vita, le loro abitudini, i vizi. Tra tutti, quello del gioco e delle scommesse. "L’anno record è il 2020 - scrive il Corriere della Sera -. Complice il lockdown il maresciallo dei carabinieri Scoppetta spende al gioco quasi 47mila euro. Ma anche negli altri anni arriva a 30, 35 mila euro". Cifre, si legge, "incompatibili con il proprio stipendio", come annota la Guardia di Finanza.
Un altro membro della squadra che indagò su Sempio era malato di gioco: "Anche Silvio Sapone, che della sezione di Pg era il responsabile, spendeva «mille euro al mese presso un centro Snai»", scrive ancora il Corsera. Il sospetto, per tutti, è che le cifre realmente spese in scommesse fossero molto più alte di quelle che risultano tracciabili. E che a sostenerle ci fossero delle entrate clandestine.
"Gli inquirenti di Brescia e Pavia stanno scavando a fondo sulle disponibilità economiche e lo stile di vita dei collaboratori di Venditti. Convinti che solo seguendo il denaro potrebbe saltare fuori il riscontro sull’ipotizzata corruzione per l’archiviazione di Sempio. I nomi di Scoppetta e Sapone tornano spesso negli atti già depositati. Erano proprio loro a occuparsi di intercettazioni e trascrizioni".
Per esempio quelle dell'8 febbraio 2017: al posto del testuale "Dobbiamo trovare la formula per pagare quei signori lì", dialogo tra i genitori di Sempio, i carabinieri trascrivono "I Sempio parlano di come pagare gli avvocati", sintesi decisamente più blanda e asettica. Venditti aveva affidato proprioa a Sapone e Scopetta, considerati suoi "fedelissimi", quel delicato compito. E oggi i pm di Brescia si domandano come fosse possibile che il procuratore aggiunto non fosse a conoscenza della loro pesante ludopatia. Sono stati passati al setaccio anche i conti di Venditti, ma nel suo caso non risulterebbero anomalie. Sul suo conto pesano invece le parole di Massimo Lovati, avvocato di Sempio, che ha rivelato di averlo conosciuto nel 2010: "Sono sempre stato un giocatore di cavalli, l'ho conosciuto lì. Aveva il vizio? Eh sì. Vizio. Allora ce l’ho anche io il vizio".