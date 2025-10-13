Meteo, Mario Giuliacci: cicloni e alluvioni, svolta al peggio

Dimenticatevi questo fine settimana: martedì 14 ottobre segna l'inizio del "vero" autunno, con poco gradevoli anticipazioni dell'inverno. Lo spiega con dovizia di particolari anche Mario Giuliacci, il "guru" dei meteorologi italiani, sul suo sito meteogiuliacci.it .

Dopo sole, bel tempo generalizzato e temperature miti, "nella prossima settimana la situazione sarà completamente diversa. Un ciclone si muoverà verso l’Italia portando una fase di maltempo intenso", puntualizzano gli esperti di Giuliacci.

A segnare il cambio di passo sarà l'aria fredda proveniente dal Nord Europa in discesa verso il Mediterraneo. L'incrocio con l'area di bassa pressione contribuirà a formare un ciclone, alimentato dalle temperature superficiali del mare: un mix perfetto per creare "condizioni atmosferiche pericolose", si legge ancora sul sito.

A farne le spese maggiormente, da mercoledì 15 ottobre, saranno le due isole maggiori: il ciclone infatti punterà su Sicilia e Sardegna, per poi espandersi sulle altre regioni meridionali. Se sulle due isole "potrebbero scatenarsi forti precipitazioni anche sottoforma di temporale", sono ancora incerte le traiettorie e gli effetti successivi. "Non si escludono episodi alluvionali", conclude Giuliacci, secondo cui in Italia settentrionale, sia pure con valori termici in netta discesa, la situazione sarà di maggiore stabilità