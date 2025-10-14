Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Garlasco, ecco chi è Maurizio: soldi, il cerchio si chiude

di
martedì 14 ottobre 2025
2' di lettura

Il misterioso Maurizio, su cui si sta focalizzando l'attenzione degli inquirenti che indagano sull'omicidio di Garlasco, ora ha un'identità. È stato infatti trovato l'uomo che prima dell'interrogatorio di Andrea Sempio avrebbe incontrato la mamma dell'indagato. Gli inquirenti - impegnati nel ricostruire il giro di soldi in contanti e il passaggio di documenti riservati nell'inchiesta che accusa l'allora procuratore Mario Venditti di corruzione in atti giudiziari - l'hanno intercettato. La sua identità, al momento, è coperta dal riserbo, ma si tratterebbe di una persona considerata "interessante" per l'inchiesta.

Nel frattempo, prima del Riesame per Venditti, è il gip Fabio Lambertucci a dire la sua. I due togati sono finiti nel mirino della Procura di Brescia. Il primo dopo che a casa dei Sempio è stato sequestrato l'appunto "Venditti gip archivia X 20. 30 €". Il secondo per l'archiviazione lampo di Sempio. "La mia condotta è sempre stata improntata a riservatezza e, soprattutto, al rispetto dei doveri istituzionali e della deontologia professionale", ha commentato Lambertucci che il 23 marzo 2017 aveva accolto la richiesta di archiviazione formulata da Venditti il 15 marzo di quello stesso anno. 

La data è quella di domani, martedì 14 ottobre, quando il tribunale del riesame di Brescia si riunirà

.Oggi, invece, Venditti è atteso davanti al Riesame. Il suo difensore, l'avvocato Domenico Aiello, ha fatto ricorso contro il decreto di sequestro del 26 settembre, disposto - ricorda Il Tempo - anche sulla base dell'appunto trovato in casa dei Sempio lo scorso 14 maggio. Tra le motivazioni dell'impugnazione, il penalista cita "l'assenza dei gravi indizi e l'inesistenza dei motivi di urgenza per procedere a una perquisizione". Non solo, per l'avvocato Aiello il decreto firmato dal procuratore di Brescia Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola è "un'attività esplorativa e arbitraria con cui si vuole violare la dimora e la privacy di un privato cittadino". 

garlasco
andrea sempio
fabio lambertucci
mario venditti

