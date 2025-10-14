Genova, liceo occupato? Il preside: "Siete solo dei figli di papà"

«C’è un po’ di confusione in queste occupazioni. Per carità, sono ragazzi: però mi sembra che esista anche una forma d’infiltrazione. Qualcuno che si fa scudo degli altri e che porta avanti le sue rivendicazioni». Paolo Fasce è uno di quei presidi (oggi si dice dirigenti scolastici) pragmatici che la scuola la vivono per davvero. Ha appena inviato una mail ai suoi studenti nella quale ha ricordato che, tradizionalmente, sono i licei, quelli frequentati dalle «famiglie bene», che organizzano le occupazioni «in cerca di visibilità politica», e che questo genere di proteste «non lascerà niente», si tratta per lo più di «comizi senza contraddittorio». Per tutta risposta l’istituto nautico San Giorgio di Genova di cui è a capo è appena stato occupato: i ragazzi sono riuniti in palestra, lui risponde al telefono dall’ufficio con la calma di un babbo dai capelli bianchi che non è nuovo a situazioni analoghe.

«Sono appena andato a incontrarli, ho chiesto loro: “Ma l’avete scritta voi questa cosa qua?”», Fasce si riferisce a un mini-comunicato finito anche su internet che, tra le altre cose, ribadisce di essere «contro il riarmo europeo diretto a portare avanti una guerra sempre più diretta contro la federazione russa», motivo per cui sarebbe stata rimossa la bandiera dell’Ue dal plesso, «e mi hanno risposto che no, che si son messi a ridere anche loro quando l’hanno letta, perchè vogliono cose concrete come le finestre con gli oscuranti e le tende.