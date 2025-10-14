I tre Monet in casa Agnelli? Colpo di scena: uno solo è vero

Le Glaçon n. 2. Quelle pennellate inconfondibili, “picchiettate” coi toni freddi dei banchi di ghiaccio (appunto, le glaçon), un olio su tela, un Claude Monet del 1880: epperò anche un giallo, un po’ mistero, un po’ incognita, un po’ sospetto. Perché se il dipinto in questione è stato battuto all’asta da Sotheby’s nel 2013 per sedici milioni di euro, al momento è “conteso” da un po’ troppi contendenti. Da Lapo Elkann, tanto per cominciare, poi da sua madre Margherita Agnelli, ovviamente dal cliente (aninimo) che se l’è aggiudicato dodici anni fa e pure dalla procura di Roma che a questo punto vuole vederci chiaro. È proprio nel 2013 che a villa Frescot, a Torino, una residenza in usufrutto a Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato, salta fuori un dipinto simile a Le Glaçon n. 2.

Ma quando Margherita, dopo la morte della madre nel 2019, mette piede nella villa, il quadro non c’è e lei lo denuncia alla magistratura di Milano: sostiene che l’opera (e non sarebbe l’unica) sia finita in mano ai figli John, Lapo e Ginevra. È la storia dell’eredità degli Agnelli, una querelle che si trascina da oltre vent’anni, che ha aperto inchieste, fatto parlare i giornali, sollevato polemiche infinite. È una vicenda complessa. Quando il pm milanese Eugenio Fusco scopre che il Monet si trova in Svizzera (nel un caveau di un mercante d’arte) scatta la rogatoria, i gendarmi elvetici fanno irruzione in un box blindato e - sopresa - trovano nulla. Fine, anzi no: perché qualche anno dopo, è il 2024, la guardia di finanza, al Lingotto, rinviene un dipinto analogo, solo che è una copia facilmente databile al 2008. L’originale, si dice, è ancora al di là del confine, in una casa di Agnelli.