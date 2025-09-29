Gianni Agnelli, 27 anni dopo spunta il testamento segreto: cosa si scopre

Colpo di scena nella faida familiare degli Agnelli: un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, nel quadro della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann.

Stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il documento era finito nell’inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pm Mario Bendoni e Giulia Marchetti - e ora chiusa con la richiesta di archiviazione per Ginevra e Lapo e di messa alla prova per il presidente di Stellantis - e messo da parte dagli investigatori, vista l’irrilevanza penale nell’indagine che ipotizzava (a vario titolo) l'evasione fiscale e la truffa ai danni dello Stato.