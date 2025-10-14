Covid, "nesso di causa" tra vaccino e danno neurologico: indennizzo a una 52enne

I giudici si sono avvalsi dell'aiuto di due consulenti tecnici, che hanno dato ragione alla donna. L'indennizzo è di circa tremila euro al mese, con versamento bimestrale. In passato alla signora è stato somministrato il vaccino Comirnaty, prodotto da Pfizer-Biontech. Mentre oggi è affetta da mielite trasversa e non riesce più a camminare. I primi sintomi avrebbe iniziato ad avvertirli dopo avere ricevuto due dosi del vaccino, nell'aprile del 2021. Poi a febbraio 2022 il ricovero all'ospedale di Orbassano, vicino a Torino, per una "sospetta mielite di natura infiammatoria".

È stato riconosciuto "il nesso di causa" tra la vaccinazione anti-Covid e un grave danno neurologico che ha impedito a una donna di 52 anni di camminare: per questo il tribunale civile di Asti ha condannato il ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda di indennizzo, al riconoscimento del legame. A raccontare la vicenda i legali della donna, titolare di una tabaccheria di Alba, in provincia di Cuneo.

"Non è escludibile un ruolo scatenante vaccinico", aveva scritto il medico nella lettera di dimissioni della donna. A quel punto era partita la richiesta di indennizzo al ministero della Salute e all'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), rappresentati dall'Avvocatura dello Stato. Secondo il tribunale, sarebbe trascorso troppo poco tempo tra la vaccinazione e la comparsa dei sintomi. E proprio questo avrebbe rappresentato un elemento determinante per la decisione. La sentenza, che risale allo scorso 26 settembre, cita anche il database dell'Aifa, che riporta 593 casi di mielite trasversa registrati dopo la vaccinazione fino al 2022, di cui 280 associati ai vaccini a mRna. "Sono stati individuati casi isolati in cui il vaccino con virus inattivo e i vaccini di base di mRna hanno provocato sindromi acute di demielinizzazione del midollo spinale, come la sclerosi multipla e la neuromielite ottica", hanno sottolineato i legali della 52enne.