Milano, Pamela Gemini uccisa dal compagno sul terrazzino di casa

di
mercoledì 15 ottobre 2025
2' di lettura

Martedì 14 ottobre, intorno alle 22, a Milano, nel quartiere periferico di Gorla, si consuma un tragico femminicidio. Gianluca Soncin, 52enne, trascina la compagna Pamela Gemini, 29 anni, sul terrazzino dell'appartamento al terzo piano di una palazzina grigia recentemente ristrutturata in via Iglesias. Armato di coltello, la colpisce ripetutamente sotto gli occhi dei vicini, che assistono impotenti alla scena. "L’ammazza, l’ammazza", urlano i residenti, allertati dalle grida strazianti della donna che, poco dopo le 21.40, implorava aiuto: "Abbiamo sentito, fortissime, le sue urla. Gridava “aiuto, aiuto”", racconta una condomina. I vicini descrivono come l'uomo l'abbia afferrata sul terrazzo e inflitto svariate ferite da arma da taglio, continuando l'aggressione anche all'interno.Gli agenti delle Volanti, intervenuti insieme ai vigili del fuoco dopo una chiamata al 112, irrompono buttando giù la porta. Trovano Pamela a terra, in fin di vita, mentre Soncin brandisce ancora il coltello e si accanisce su di lei. Quando Pamela risponde al citofono del primo equipaggio, finge: "Glovo?", forse per dissimulare l'arrivo della polizia.

Ma è troppo tardi: le ferite sono mortali. L'uomo, prima di essere bloccato, tenta il suicidio inferendosi due coltellate alla gola e viene trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda in gravi condizioni.La coppia, insieme da un anno, viveva una relazione tormentata da crisi e "tira e molla". L'ex compagno di Pamela, avvisato telefonicamente da lei poco prima dell'aggressione, lancia l'allarme e si precipita sul posto. "Sapevo che lei voleva liberarsi di lui. Lo voleva lasciare", riferisce all'equipaggio di una pattuglia. Soncin si era presentato in serata per parlare, ma la discussione degenera. La donna intendeva lasciarlo, come confermato dalle prime indagini.

tag
milano
omicidio

