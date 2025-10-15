Massimo Lovati, l'ultimo clamoroso consiglio ad Andrea Sempio

Dopo tanto clamore e tante gaffes, alla fine Andrea Sempio ha revocato il mandato a uno dei suoi avvocati, Massimo Lovati, finito nella bufera dopo alcune rivelazioni sconvenienti emerse da un’intervista surreale con Fabrizio Corona e la finta promessa di recitare in una fiction tv nel personaggio di “Jerry La Rana”. A “Ignoto X”, programma di cronaca condotto da Pino Rinaldi e curato dalla Redazione del Tg di La7, il padrone di casa alimenta un sospetto nei confronti di Lovati, collegato con il programma: “Ma non è che, visto il vento che tirava, ha creato lei le condizioni per uscire dalla partita? Perché ora diventa difficile difendere Sempio. Da quello che veniamo a sapere, il Dna sembra proprio del suo ex assistito...".

Lovati nega: “Non sono stato io a provocare le mie dimissioni, perché sennò avrei dismesso il mandato, non avrei provocato tutto sto giro, non è nelle mie caratteristiche”. L’ormai ex-avvocato del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, poi, fa una rivelazione: “Prima di lasciare ho dato alla famiglia un ultimo consiglio”. Pino Rinaldi, allora, lo incalza: “Ce lo può dire?”. Lovati si fa un po’pregare: “No, perché ormai non sono più nel caso”. Rinaldi lo contesta: “Vabbè, ma un consiglio è solo un consiglio”. Allora Lovati cede: “Avevo consigliato alla famiglia di scegliere un genetista, tutto qui”. Il consiglio si rifà, evidentemente, al famoso dna repertato sulle unghie di Chiara Poggi e che ha portato gli inquirenti a inserire nel registro degli indagati Andrea Sempio, dando il là al nuovo filone d’indagini che ha creato il clamore mediatico dell’anno.