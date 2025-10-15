Massimo Lovati, l'ultimo clamoroso consiglio ad Andrea Sempio

Dopo tanto clamore e tante gaffes, alla fine Andrea Sempio ha revocato il mandato a uno dei suoi avvocati, Massimo Lovati, finito nella bufera dopo alcune rivelazioni sconvenienti emerse da un’intervista surreale con Fabrizio Corona e la finta promessa di recitare in una fiction tv nel personaggio di “Jerry La Rana”. A “Ignoto X”, programma di cronaca condotto da Pino Rinaldi e curato dalla Redazione del Tg di La7, il padrone di casa alimenta un sospetto nei confronti di Lovati, collegato con il programma: “Ma non è che, visto il vento che tirava, ha creato lei le condizioni per uscire dalla partita? Perché ora diventa difficile difendere Sempio. Da quello che veniamo a sapere, il Dna sembra proprio del suo ex assistito...".
Lovati nega: “Non sono stato io a provocare le mie dimissioni, perché sennò avrei dismesso il mandato, non avrei provocato tutto sto giro, non è nelle mie caratteristiche”. L’ormai ex-avvocato del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, poi, fa una rivelazione: “Prima di lasciare ho dato alla famiglia un ultimo consiglio”. Pino Rinaldi, allora, lo incalza: “Ce lo può dire?”. Lovati si fa un po’pregare: “No, perché ormai non sono più nel caso”. Rinaldi lo contesta: “Vabbè, ma un consiglio è solo un consiglio”. Allora Lovati cede: “Avevo consigliato alla famiglia di scegliere un genetista, tutto qui”. Il consiglio si rifà, evidentemente, al famoso dna repertato sulle unghie di Chiara Poggi e che ha portato gli inquirenti a inserire nel registro degli indagati Andrea Sempio, dando il là al nuovo filone d’indagini che ha creato il clamore mediatico dell’anno.
Resta invece a difendere Sempio l’avvocato Angela Taccia, che verrà affiancata da un nuovo legale il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni. Proseguono intanto le indagini su presunti casi di corruzione, sospetti versamenti di denaro su conti di ex carabinieri nel filone bresciano del caso Garlasco, che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari e per l’ipotesi di aver preso tra i 20 e i 30mila euro per scagionare Andrea Sempio con la richiesta di archiviazione del 2017.