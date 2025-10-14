Massimo Lovati su Andrea Sempio: "Offendere il cliente una mia strategia"

Le forti dichiarazioni sulla famiglia del suo assistito, Andrea Sempio? Tutto calcolato e ragionato. Ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia Massimo Lovati ha spiegato: "Per ora sono ancora il suo avvocato, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Aspettiamo. Io rimango fino a quando mi lasciano rimanere. Andrea secondo me sbaglierebbe a separarsi da me". E ancora: "Io mi riferivo alla loro frase quando hanno detto che erano in ‘balia degli avvocati'". Nel mirino infatti quanto detto sui genitori dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ossia che sono "ignoranti come delle capre".
"Loro sono ignoranti in riferimento alla materia giuridica e, siccome talvolta, offendere i miei clienti è una mia strategia, mi sono espresso così - ha dichiarato in onda su Canale 5 -. Questa è una strategia che a volte è vincente, faccio presa sui giudici criticando e offendendo i miei clienti". Parole che Lovati ha pagato a caro prezzo. Sempio ha revocato il mandato al suo difensore. Il provvedimento non è ancora ufficiale ma da quanto si apprende l'altra legale del commesso di Voghera indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, Angela Taccia, sta depositando in questi minuti la revoca.
Lovati è però finito nell'occhio del ciclone anche per presunti 30mila euro ricevuti dalla famiglia Sempio. "Avevo diritto a più di 30mila euro! A parte che non ho preso quella cifra, semmai un terzo. Ma se avessi fatto i conti con il mio tariffario altroché 30mila euro, minimo erano 130mila. Ho lavorato otto mesi per un caso così…". Infine sul caso delle cliniche dentali che avrebbe promozionato: "Dopodomani vado lì così mi mettono i denti. Io sono già testimonial di quella clinica, ho firmato un contratto con loro. Mi hanno messo gli impianti e quando mi chiederanno di fare il testimonial lo farò. Non pagherò per questa operazione". Poche ore dopo queste affermazioni è stato rimosso dall'incarico.