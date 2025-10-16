Libero logo
giovedì 16 ottobre 2025
Genova, sì alla mozione Avs: "Via vittime di Palestina". Silvia Salis che dice?

Intitolare una via o una piazza alle "Vittime in Palestina". Questa è la mozione approvata ieri, mercoledì 15 ottobre, nel consiglio del municipio Bassa Valbisagno, a Genova, su proposta di Alleanza Verdi e Sinistra e con il sostegno di tutta la maggioranza di centrosinistra. La mozione impegna anche il municipio a esporre pubblicamente la bandiera della Palestina, insieme a quella arcobaleno della pace. Una scelta su cui il sindaco, Silvia Salis, la lanciatissima esponente Pd, ancora non si è espressa.

In questo modo il municipio di Genova sostiene di aver raccolto lo "spirito delle mobilitazioni cittadine" che da settimane chiedono la fine della violenza e il riconoscimento delle sofferenze del popolo palestinese. A firmare e sostenere la mozione sono stati i consiglieri Simone Leoncini e Guglielmo Frisone del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra).

"È un atto politico e simbolico di grande valore - hanno spiegato - anche dalle istituzioni locali si può e si deve prendere posizione a favore della pace, del popolo palestinese, dei diritti umani e della memoria storica". Il Municipio Bassa Valbisagno è diventato così il primo a Genova ad assumere un impegno concreto per ricordare le vittime civili palestinesi e promuovere quella che considerano essere una cultura di pace.

