Sigfrido Ranucci, Marco Damilano-choc: evoca un golpe

È alquanto singolare il fatto che i giornalisti che danno lezione sui discorsi d’odio si prodighino poi per creare connessioni tra la destra al governo e l’attentato subìto da Sigfrido Ranucci. È ancora più singolare il fatto che tali infamanti allusioni costituiscano poi il canovaccio della sciatta propaganda di Elly Schlein sull’”estrema destra” al governo (estrema?) che minaccerebbe in Italia le libertà democratiche. Poi c’è chi va oltre: è il caso di un articolo di Marco Damilano sul quotidiano Domani. A lui l’attentato a Ranucci fa venire in mente il golpe Borghese del 1970 il quale voleva mandare i suoi armigeri alla Rai per lanciare da lì il proclama golpista. Ora, a prescindere da ciò che effettivamente rappresentò l’operazione Tora Tora (un golpe pasticciato secondo alcuni storici o un grave tentativo insurrezionale secondo altri) il paragone fatto da Marco Damilano colpisce perché rispolvera le “trame nere” che infiammarono gli anni Settanta e conferiscono un colore politico a quanto avvenuto sotto casa del conduttore di Report. E ciò prescindendo dalle indagini e dalle stesse parole di Ranucci che ha indicato varie possibilità da approfondire per venire a capo delle responsabilità dell’attentato.

Sarebbe invece più onesto intellettualmente riconoscere la verità di quanto affermato da Alessandro Campi alcune sere fa nel corso del programma Lineanotte e cioè che è del tutto arbitrario contrapporre il potere politico al giornalismo come se fossero due universi distinti, torbido il primo e adamantino il secondo. «Il giornalismo di inchiesta se fatto bene diventa un contropotere – ha detto Campi – il problema è il condizionamento dei giornalisti attraverso la querela, un sistema tipicamente italiano. Il politico considera il giornalista una controparte, un oppositore politico e ciò accade perché il giornalismo italiano è stato spesso incistato col mondo politico, è un giornalismo partigiano, ciò contribuisce al clima che si è creato. I politici vanno controllati nelle loro azioni da chi nel campo dell’informazione si muove in una indipendenza assoluta».