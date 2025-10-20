Libero logo
Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto, due gravissimi

lunedì 20 ottobre 2025
Gravissimo incidente ferroviario poco meno di un'ora fa a Trecate, in provincia di Novara. Tre persone, giovani immigrati di eta' intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano dove doveva arrivare alle 18,49. Pesantissimo il bilancio: uno dei tre giovani e' morto e gli altri due sono rimasti feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Il treno che li ha investiti e' fermo sulla linea aspettando i soccorsi e le forze di polizia per gli accertamenti. La circolazione ferroviaria e' interrotta nelle due direzioni.

"Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che - dalle prime informazioni - si trovavano sui binari senza autorizzazione. Salvini ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte". Così una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alle 19.20 la Rete Ferroviaria Italiana informava: "Sulla linea Convenzionale Torino - Milano, la circolazione ferroviaria permane sospesa in prossimità di Trecate per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti".

