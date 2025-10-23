Palermo, bomba esplode sotto casa di Ferrandelli: aveva fatto sgomberare immobile occupato

Vicinanza e solidarietà sono state espresse per l'assessore all'Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, per la bomba carta fatta esplodere davanti la sua abitazione. Definisce il gesto "preoccupante" il presidente della commissione Antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, a cui "esprime solidarietà", annunciando che "alla luce degli accertamenti che faranno le forze dell'ordine valuteremo, con la commissione regionale Antimafia, le iniziative da assumere a sua tutela". ""A nome della Dc - afferma Totò Cuffaro - condanniamo con forza ogni forma di violenza e intimidazione contro chi, con impegno e responsabilità, lavora al servizio della comunità. L'azione amministrativa volta a ripristinare percorsi di legalità e certezza delle regole evidentemente in questa città disturba chi nell'assenza di regole certe e di un controllo di legalità ha costruito interessi e malaffare".

L'Anci Sicilia esprime "la più ferma condanna" e, a nome di tutti i sindaci e amministratori locali dell'isola, manifestano "piena solidarietà e vicinanza all'Assessore Fabrizio Ferrandelli, incoraggiandolo a proseguire con la stessa determinazione il suo impegno, in particolare nell'affrontare le complesse sfide legate all'emergenza abitativa e alla riaffermazione della legalità nel patrimonio pubblico". Per Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, "la violenza non può mai essere una risposta e non può trovare spazio in una città che ha bisogno di dialogo, ascolto e partecipazione", ma "serve invece un impegno concreto e condiviso per il rilancio delle periferie, dove troppo spesso il disagio sociale si trasforma in frustrazione e conflitto". Secondo la segretaria di Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, "le vandalizzazioni di abitazioni popolari, l'opposizione alla regolare assegnazione degli alloggi vanno contrastate, giusto far prevalere il diritto, rispettare le regole e dare risposte a chi vive nell'emergenza. Siamo dell'idea che, solo riqualificando le nostre periferie partendo proprio dall'edilizia popolare e dalla legalità, questa città potrà rinascere".