Andrea Sempio, "audio manipolato": un clamoroso sospetto

In particolare, Infante si concentra sull'intercettazione nell'auto di mamma e papà Sempio. La microspia nascosta dagli inquirenti aveva intercettato una parte udibile in maniera distinta, in cui Giuseppe Sempio parlava di soldi. Secondo un ingegnere del suono contattato da Ore 14 Sera, però, non si potrebbe escludere "la possibilità che l’audio sia stato manipolato o tagliato e rimontato, con alcune difformità, come se l’impianto di registrazione non avesse funzionato, ma si tratta di un’ipotesi non avendo la traccia originale. Ma è stato il tecnico a individuare perfettamente la parte che anche secondo noi era strana", ha spiegato il conduttore. Una tesi sostenuta anche dalla criminologa Roberta Bruzzone, ospite del programma.

Sempre durante la loro conversazione in auto, mamma e papà Sempio nominano anche il misterioso "Maurizio". "Parlava sottovoce, poverino - ricordava la donna - 'Ci sono rimasto tanto male per tuo figlio', mi ha detto il povero Maurizio", facendogli anche il verso. In uno dei tanti punti oscuri di questa storia, la madre di Sempio ha detto agli inquirenti di non ricordare chi sia tale Maurizio.