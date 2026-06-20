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Sorelle scomparse, il fidanzato di Alisya ascoltato per ore: il sospetto

sabato 20 giugno 2026
Sorelle scomparse, il fidanzato di Alisya ascoltato per ore: il sospetto

1' di lettura

In merito alla scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni di cui si sono perse le tracce da quasi 14 giorni, dopo che le due si sono allontanate dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila) nella notte tra il 6 e 7 giugno, il procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Sulmona, Luciano D'Angelo, oltre al sopralluogo nel paese, ha proceduto ad ascoltare alcune persone, tra queste anche il fidanzato 18enne della sorella 16enne.

Il magistrato è passato anche nel bar Lupo, l'attività commerciale dove le ragazze sono state filmate l'ultima volta, prima dell'allontanamento, da una telecamera di videosorveglianza privata. Al momento, da quanto si apprende, non sembrano esserci fermi di polizia. Le indagini e le attività per rintracciare le due minori proseguono a tutto campo. Il sospetto è che le due ragazze siano con qualcuno. 

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Di Alisya e Sarah si è persa traccia nella notte tra il 6 e il 7 giugno, quando si sono allontanate dalla struttura d'accoglienza. Al momento è stato rinvenuto dagli investigatori un fermaglio per capelli che sarebbe stato attribuito a una delle due ragazze, mentre non sono emersi altri elementi utili a stabilire la direzione presa dalle giovani dopo l'uscita dalla casa-famiglia. 

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