Versilia, scontro Suv-scooter: fermato il presunto pirata della strada

Fermato il presunto responsabile dell'investimento costato la vita a un ragazzo di 17 anni nella notte tra sabato e domenica sul lungomare della Versilia. Il sospettato, un 27enne originario di Catania ma residente nel Milanese, è l'uomo fermato per l'incidente stradale in cui questa notte è morto il 17enne Gabriele Martini, e che si è poi allontanato a piedi senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato fermato mentre erano in corso dei controlli straordinari effettuati a Forte dei Marmi. "Questo pomeriggio - si legge nella stringata nota della questura - nel corso dei controlli straordinari in corso nel comune di Forte dei Marmi la polizia di Stato ha fermato il presunto autore dell'investimento avvenuto questa notte".

Il dramma si è consumato tra le 3 e le 4 del mattino in via Roma, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sono scontrati con un'automobile. Dopo l'impatto, il conducente del veicolo si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore.