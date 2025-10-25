Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Maurizio Landini, la sparata: "Paura della democrazia"

di
Libero logo
sabato 25 ottobre 2025
Maurizio Landini, la sparata: "Paura della democrazia"

2' di lettura

"Ci sono cose nuove che vengono dal Paese, dal basso, dal popolo, e c'è chi non le vuole vedere anzi, c'è chi demonizza chi scende in piazza perché ha paura della democrazia": Maurizio Landini, segretario della Cgil, lo ha detto dal palco della manifestazione indetta dal suo sindacato per protestare contro la manovra. Ancora una volta, quindi, torna all'attacco dell'esecutivo parlando, come sempre, di un presunto timore per la democrazia. 

Riferendosi al tema del lavoro, Landini ha aggiunto: "Se si vuole davvero creare uno sviluppo in questo Paese, sono gli imprenditori seri, e ce ne sono tanti, che devono battersi insieme a noi per cancellare i banditi: quelli che applicano i contratti pirata, che sfruttano, che usano il lavoro nero. Lo sviluppo non può essere disgiunto dalla qualità del lavoro, dall'aumento dei salari". Un appello diretto a Confindustria.

Cgil a Roma, Ranucci da Landini: "Dobbiamo combattere"

"Dobbiamo combattere perché ci sia la libertà di stampa e venga approvata la legge sulle liti te...

Dopodiché ha aggiunto che "se andiamo a vedere le morti sul lavoro scopriamo che la maggioranza di chi muore sul lavoro avviene in aziende che lavorano in appalto e sono precari". E ancora: "Questi lavoratori non hanno gli stessi diritti, non hanno tutele e sono messi uno contro l'altro". Di qui l'invito a sfidare le controparti "a rinnovare i contratti e ad aumentare i salari e a investire". A seguire un attacco mirato alla legge di bilancio messa a punto dal governo: "Produce danni. Stanno raccontando balle, bugie. Nei documenti della legge di bilancio e anche nei documenti mandati in Europa alla voce investimenti pubblici nel 2026 la cifra è zero". 

Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

Uno sciopero contro la manovra? "Non escludiamo nulla": il segretario della Cgil Maurizio Landini lo ha detto ...

L'intervento al corteo Cgil Cgil a Roma, Ranucci da Landini: "Dobbiamo combattere"

Al Corteo della Cgil Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

Zibaldone Elly Schlein e Landini "alla Togliatti" contro l'idea di Occidente

tag
cgil
roma
maurizio landini

L'intervento al corteo Cgil Cgil a Roma, Ranucci da Landini: "Dobbiamo combattere"

Al Corteo della Cgil Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

Zibaldone Elly Schlein e Landini "alla Togliatti" contro l'idea di Occidente

ti potrebbero interessare

1400x933

Cgil a Roma, Ranucci da Landini: "Dobbiamo combattere"

Redazione
1400x933

Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

Redazione
1400x933

Elly Schlein e Landini "alla Togliatti" contro l'idea di Occidente

Antonio Socci
1280x720

Roma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: muore turista giapponese

Redazione