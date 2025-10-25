Cgil a Roma, Ranucci da Landini: "Dobbiamo combattere"

"Dobbiamo combattere perché ci sia la libertà di stampa e venga approvata la legge sulle liti temerarie, sulle querele che cercano di mettere il bavaglio a noi giornalisti, e questo vuol dire impedire di informarvi, di fare scelte consapevoli": il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, lo ha detto in videocollegamento con la manifestazione "Democrazia al lavoro" indetta dalla Cgil di Maurizio Landini a Roma per protestare contro la manovra. Il giornalista è stato vittima di un attentato la settimana scorsa, quando gli è stata fatta saltare l'auto sotto casa.

"Tutti noi - ha aggiunto Ranucci - dobbiamo impegnarci per difendere il diritto ad essere informati: non possiamo consentire a nessuno, con le sue scelte, di renderci infelici". Accolto dagli applausi della folla, il giornalista ha ringraziato anche per la solidarietà ricevuta dopo quanto gli è accaduto: "Sono abituato a cose brutte e tanto affetto e tanta dolcezza, passione, vicinanza a me e alla mia squadra è commovente".