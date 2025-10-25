Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

Uno sciopero contro la manovra ? "Non escludiamo nulla": il segretario della Cgil Maurizio Landini lo ha detto al corteo nazionale in corso a Roma. Una manifestazione in segno di protesta contro la legge di bilancio a proposito della quale il leader del sindacato ha detto: "Oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti". E ancora: "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano".

Secondo la Cgil, è “il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, politiche abitative e sociali”. E i fondi, a loro dire, potrebbero essere reperiti dalle grandi ricchezze e dall’evasione fiscale: “Diciamo no alla flat tax generalizzata e ai condoni. Vanno restituiti a lavoratori e pensionati i soldi persi con il drenaggio fiscale, neutralizzando quello futuro”. Tra le principali richieste della Cgil ci sono il rinnovo dei contratti pubblici e privati con detassazione degli incrementi salariali, l’introduzione del salario minimo, una legge sulla rappresentanza e un equo compenso per il lavoro autonomo e professionale, con l’obiettivo di contrastare la precarietà, il lavoro povero e lo sfruttamento.