Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

Uno sciopero contro la manovra? "Non escludiamo nulla": il segretario della Cgil Maurizio Landini lo ha detto al corteo nazionale in corso a Roma. Una manifestazione in segno di protesta contro la legge di bilancio a proposito della quale il leader del sindacato ha detto: "Oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti". E ancora: "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano".
"Democrazia al lavoro" lo slogan della manifestazione di oggi. In sottofondo "Imagine" di John Lennon. I manifestanti, con Landini in testa a reggere lo striscione, sfileranno da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. In piazza si vedono bandiere rosse con la sigla del sindacato, ma anche tante bandiere palestinesi e della pace.
Secondo la Cgil, è “il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, politiche abitative e sociali”. E i fondi, a loro dire, potrebbero essere reperiti dalle grandi ricchezze e dall’evasione fiscale: “Diciamo no alla flat tax generalizzata e ai condoni. Vanno restituiti a lavoratori e pensionati i soldi persi con il drenaggio fiscale, neutralizzando quello futuro”. Tra le principali richieste della Cgil ci sono il rinnovo dei contratti pubblici e privati con detassazione degli incrementi salariali, l’introduzione del salario minimo, una legge sulla rappresentanza e un equo compenso per il lavoro autonomo e professionale, con l’obiettivo di contrastare la precarietà, il lavoro povero e lo sfruttamento.