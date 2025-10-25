Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

di
Libero logo
sabato 25 ottobre 2025
Corteo Cgil, Landini: "Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla"

2' di lettura

Uno sciopero contro la manovra? "Non escludiamo nulla": il segretario della Cgil Maurizio Landini lo ha detto al corteo nazionale in corso a Roma. Una manifestazione in segno di protesta contro la legge di bilancio a proposito della quale il leader del sindacato ha detto: "Oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti". E ancora: "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano".

"Democrazia al lavoro" lo slogan della manifestazione di oggi. In sottofondo "Imagine" di John Lennon. I manifestanti, con Landini in testa a reggere lo striscione, sfileranno da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. In piazza si vedono bandiere rosse con la sigla del sindacato, ma anche tante bandiere palestinesi e della pace.

Ranucci scende in campo: è la star del corteo di Landini

Scende dal palco Francesca Albanese (conseguenza della tregua a Gaza imposta da Donald Trump), sale Sigfrido Ranucc...

Secondo la Cgil, è “il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, politiche abitative e sociali”. E i fondi, a loro dire, potrebbero essere reperiti dalle grandi ricchezze e dall’evasione fiscale: “Diciamo no alla flat tax generalizzata e ai condoni. Vanno restituiti a lavoratori e pensionati i soldi persi con il drenaggio fiscale, neutralizzando quello futuro”. Tra le principali richieste della Cgil ci sono il rinnovo dei contratti pubblici e privati con detassazione degli incrementi salariali, l’introduzione del salario minimo, una legge sulla rappresentanza e un equo compenso per il lavoro autonomo e professionale, con l’obiettivo di contrastare la precarietà, il lavoro povero e lo sfruttamento.

Maurizio Landini accusa Meloni di fiscal drag? Viene smentito pure dalla Bce

Maurizio Landini ha un talento straordinario. Il segretario della Cgil è perfettamente in grado di mobilitare le ...

Tragedia a Roma Roma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: muore turista giapponese

Capitale in tilt Roma, centri sociali all'assalto: azionati gli idranti

Il nuovo patrono di Cgil e M5s Ranucci scende in campo: è la star del corteo di Landini

tag
maurizio landini
cgil
manovra
roma

Tragedia a Roma Roma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: muore turista giapponese

Capitale in tilt Roma, centri sociali all'assalto: azionati gli idranti

Il nuovo patrono di Cgil e M5s Ranucci scende in campo: è la star del corteo di Landini

ti potrebbero interessare

1280x720

Roma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: muore turista giapponese

Redazione
960x540

Roma, centri sociali all'assalto: azionati gli idranti

Andrea Valle
1400x933

Ranucci scende in campo: è la star del corteo di Landini

Fausto Carioti
3072x2050

Roma, pro-Pal tentano di bloccare la Festa del Cinema: scontri con la polizia

Redazione