Garlasco, la previsione di De Rensis: "L'autunno caldo è appena iniziato"

Un giallo nel giallo quello che sta andando in scena in queste ore a Garlasco. Oltre alle indagini per il delitto di Chiara Poggi, l'attenzione è tutta su Giuseppe Sempio. Il padre di Andrea, indagato per l'omicidio, è finito nel registro degli indagati per la presunta corruzione al pm Mario Venditti, che archiviò l'inchiesta sul figlio. Ecco allora che nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque è intervenuto in studio Antonio De Rensis. È stato proprio l'avvocato di Alberto Stasi a commentare l'ultimo colpo di scena. "All’inizio di settembre io parlai di ‘autunno caldo’" ha spiegato De Rensis, sicuro di come non si tratti dell’ultimo punto di svolta in arrivo: "Credo che l’autunno sia appena iniziato…".

Intanto i legali di Sempio tengono a precisare che la nuova indagine riguarda "fatti che si assumono avvenuti dieci anni dopo quello per cui è indagato il nostro assistito e che non vengono ascritti a lui neanche in ipotesi: non possono incidere e non incideranno sulla indagine su di lui". Lo dichiarano gli avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccia e Liberio Cataliotti: "I legali di Andrea Sempio - precisano Taccia e Cataliotti - dunque non intendono esprimersi su alcunché relativamente alla posizione di Giuseppe Sempio, in quanto non di loro competenza".