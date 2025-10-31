Garlasco, la previsione di De Rensis: "L'autunno caldo è appena iniziato"

Un giallo nel giallo quello che sta andando in scena in queste ore a Garlasco. Oltre alle indagini per il delitto di Chiara Poggi, l'attenzione è tutta su Giuseppe Sempio. Il padre di Andrea, indagato per l'omicidio, è finito nel registro degli indagati per la presunta corruzione al pm Mario Venditti, che archiviò l'inchiesta sul figlio. Ecco allora che nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque è intervenuto in studio Antonio De Rensis. È stato proprio l'avvocato di Alberto Stasi a commentare l'ultimo colpo di scena. "All’inizio di settembre io parlai di ‘autunno caldo’" ha spiegato De Rensis, sicuro di come non si tratti dell’ultimo punto di svolta in arrivo: "Credo che l’autunno sia appena iniziato…".
Intanto i legali di Sempio tengono a precisare che la nuova indagine riguarda "fatti che si assumono avvenuti dieci anni dopo quello per cui è indagato il nostro assistito e che non vengono ascritti a lui neanche in ipotesi: non possono incidere e non incideranno sulla indagine su di lui". Lo dichiarano gli avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccia e Liberio Cataliotti: "I legali di Andrea Sempio - precisano Taccia e Cataliotti - dunque non intendono esprimersi su alcunché relativamente alla posizione di Giuseppe Sempio, in quanto non di loro competenza".
Secondo gli inquirenti, Giuseppe Sempio avrebbe versato tra i 20 e i 30 mila euro a Venditti nel febbraio 2017, con l’obiettivo di ottenere l’archiviazione della posizione del figlio Andrea, allora sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’atto notificato indica che il procedimento per corruzione in atti giudiziari è stato formalmente aperto a Pavia e prevede accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi sequestrati.