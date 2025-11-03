Libero logo
Zakharova, la dura reazione del governo Meloni: convocato l'ambasciatore

lunedì 3 novembre 2025
Zakharova, la dura reazione del governo Meloni: convocato l'ambasciatore

1' di lettura

L'ambasciatore russo e' stato convocato alla Farnesina dopo le parole della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, sul crollo della Torre dei Conti a Roma. "Finché' il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri" aveva scritto Zakharova su Telegram. Parole che fonti diplomatiche italiane avevano già definito "squallide e preoccupanti", conferma "dell'abisso di volgarità in cui e' piombata la dirigenza di Mosca". Un passo diplomatico deciso e duro da parte del governo per tutelare il Paese da un attacco che ha il sapore dello sciacallaggio mentre a Roma si cerca di salvare la vita di uno degli operai che stavano lavorando proprio sulle impalcature della Torre dei Conti.

Roma, crollo di una parte della Torre dei Conti: paura ai Fori Imperiali

Paura nel cuore di Roma. È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Cor...

Dei quattro operai coinvolti, tre sono stati tratti in salvo mentre uno è ancora sotto le macerie dopo il secondo crollo avvenuto nella mattinata. Gli operatori di soccorso presenti sul posto hanno fatto sapere che l'uomo è vivo ma che di fatto l'intervento di salvataggio sarà lungo e rischioso. E in tutto questo Mosca trova il tempo di usare un dramma per la sua propaganda contro l'Occidente, l'ultimo atto di una campagna di attacchi contro il nostro Paese e contro il nostro governo che portano l'unica firma, quella di Mosca. 

Fori imperiali, crollo parziale per la Torre dei Conti: 3 operai salvati, uno sotto le macerie

C'è stato un secondo crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a ...

