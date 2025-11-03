Zakharova, la dura reazione del governo Meloni: convocato l'ambasciatore

L'ambasciatore russo e' stato convocato alla Farnesina dopo le parole della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, sul crollo della Torre dei Conti a Roma. "Finché' il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri" aveva scritto Zakharova su Telegram. Parole che fonti diplomatiche italiane avevano già definito "squallide e preoccupanti", conferma "dell'abisso di volgarità in cui e' piombata la dirigenza di Mosca". Un passo diplomatico deciso e duro da parte del governo per tutelare il Paese da un attacco che ha il sapore dello sciacallaggio mentre a Roma si cerca di salvare la vita di uno degli operai che stavano lavorando proprio sulle impalcature della Torre dei Conti.
Dei quattro operai coinvolti, tre sono stati tratti in salvo mentre uno è ancora sotto le macerie dopo il secondo crollo avvenuto nella mattinata. Gli operatori di soccorso presenti sul posto hanno fatto sapere che l'uomo è vivo ma che di fatto l'intervento di salvataggio sarà lungo e rischioso. E in tutto questo Mosca trova il tempo di usare un dramma per la sua propaganda contro l'Occidente, l'ultimo atto di una campagna di attacchi contro il nostro Paese e contro il nostro governo che portano l'unica firma, quella di Mosca.