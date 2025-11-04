Poliziotto morto, il retroscena sull'incidente: "Tommaso ci fa volare"

Secondo una testimone minorenne, tutto è partito da una discussione: due ragazzi in scooter avevano rivolto parole alle ragazze; Licenziato ha incitato Severino a inseguirli. "Viaggiava a velocità elevatissime, urlavamo di rallentare ma accelerava", ha raccontato la ragazza. Ambruosi lo avrebbe spronato: "Tommaso è bravo, ci fa volare".

Nella notte tra 31 ottobre e 1° novembre, a Torre del Greco , una Bmw X4 guidata dal 28enne Tommaso Severino ha travolto una volante di polizia in viale Europa, uccidendo l’assistente capo Aniello Scarpati (che aveva cambiato turno per aiutare un collega) e ferendo gravemente l’agente Ciro Cozzolino. A bordo, oltre a Severino, c’erano Ciro Licenziato (49 anni), l’infermiere Luigi Ambruosi (40) e tre ragazze minorenni reduci da una festa di Halloween.

Severino, positivo a cocaina e alcol, è in carcere per omicidio stradale aggravato; domani convalida a Torre Annunziata. Licenziato e Ambruosi indagati a piede libero per omissione di soccorso. La Bmw aveva già tamponato un’auto in fuga prima dell’impatto fatale.

Sequestrato un bilancino con polvere bianca.Severino ha precedenti minori (lesioni e porto d’arma). Dopo lo schianto, è sceso, ha acceso una sigaretta e si è allontanato; si è costituito ore dopo, dicendo di non sapere di aver ucciso un poliziotto.La figlia di Scarpati: «Papà era fiero di servire lo Stato. Chiedo giustizia». Oggi camera ardente alla caserma “Bixio”; domani funerali alle 10.30.