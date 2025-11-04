Poliziotto morto, il retroscena sull'incidente: "Tommaso ci fa volare"

Nella notte tra 31 ottobre e 1° novembre, a Torre del Greco, una Bmw X4 guidata dal 28enne Tommaso Severino ha travolto una volante di polizia in viale Europa, uccidendo l’assistente capo Aniello Scarpati (che aveva cambiato turno per aiutare un collega) e ferendo gravemente l’agente Ciro Cozzolino. A bordo, oltre a Severino, c’erano Ciro Licenziato (49 anni), l’infermiere Luigi Ambruosi (40) e tre ragazze minorenni reduci da una festa di Halloween.
Secondo una testimone minorenne, tutto è partito da una discussione: due ragazzi in scooter avevano rivolto parole alle ragazze; Licenziato ha incitato Severino a inseguirli. "Viaggiava a velocità elevatissime, urlavamo di rallentare ma accelerava", ha raccontato la ragazza. Ambruosi lo avrebbe spronato: "Tommaso è bravo, ci fa volare".
Torre del Greco, Suv contro volante: morto un poliziotto. Arrestato il pirataTragedia nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di un ag...
Severino, positivo a cocaina e alcol, è in carcere per omicidio stradale aggravato; domani convalida a Torre Annunziata. Licenziato e Ambruosi indagati a piede libero per omissione di soccorso. La Bmw aveva già tamponato un’auto in fuga prima dell’impatto fatale.
Sequestrato un bilancino con polvere bianca.Severino ha precedenti minori (lesioni e porto d’arma). Dopo lo schianto, è sceso, ha acceso una sigaretta e si è allontanato; si è costituito ore dopo, dicendo di non sapere di aver ucciso un poliziotto.La figlia di Scarpati: «Papà era fiero di servire lo Stato. Chiedo giustizia». Oggi camera ardente alla caserma “Bixio”; domani funerali alle 10.30.