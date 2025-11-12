Quanto guadagna al giorno una borseggiatrice

Borseggiatrici superstar a Venezia. E anche super pagate! E via su giri in gondola romantici e spritz al tramonto. Il taccheggio provoca questo tipo di agio. La Procura della città lagunare ha dati chiari: “la media giornaliera dell’incasso delle borseggiatrici arrivava a 2500 euro a testa”. Praticamente il guadagno di un calciatore medio di Serie A.

Fin qui sono state prese dalle forze di polizia 23 misure cautelari e 20 delle indagate erano donne di nazionalità bosniaca e croata, molte di queste con un’età inferiore ai 27 anni. Tra di loro, anche una giovane 23enne in stato di gravidanza. Ogni giorno decine di furti con destrezza e abilità da Arsenio Lupin, 32 gli episodi già accertati, per un totale complessivo di circa 50mila euro di refurtiva. Certo, non siamo di fronte a ladre gentildonne come quelle dell’anime cult degli anni Ottanta, “Occhi di gatto”, teletrasportate nel ventunesimo secolo.