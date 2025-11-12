Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Arezzo, bimbo di 2 anni muore soffocato: la tragedia nel giardino dell'asilo

di
Libero logo
mercoledì 12 novembre 2025
Arezzo, bimbo di 2 anni muore soffocato: la tragedia nel giardino dell'asilo

1' di lettura

Un bambino di 2 anni è morto soffocato all'asilo nido: è successo a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, ma sono ancora da accertare le circostanze che hanno portato alla tragedia. Dopo che è stato lanciato l'allarme, sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i primi accertamenti. Stando alle prime ricostruzioni ancora al vaglio degli investigatori, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto al ramo di un albero durante un momento di gioco all'aperto. 

Il bimbo sarebbe andato in arresto cardiaco. E purtroppo i soccorritori arrivati sul posto insieme all'elisoccorso Pegaso, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A lanciare l'allarme è stato il personale della struttura. Ora l'area è stata transennata per consentire i rilievi. E le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni presenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. All'asilo sta arrivando in questi momenti concitati anche il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli.

Atp Finals Torino, malore per un 70enne e un 78enne: muoiono entrambi

Doppia tragedia alle Atp Finals di Torino. Un uomo di 70 anni che si trovava davanti al Fan Village in piazza d'Armi...

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste. Gli investigatori, inoltre, stanno analizzando la sequenza degli eventi, le testimonianze e le condizioni ambientali dell'asilo. Non è escluso che verrà disposta l'autopsia nelle prossime ore. 

Elicottero precipitato tra Marche e Toscana: l'sms prima dello schianto

L’elicottero Augusta Westland 109 scomparso ieri pomeriggio dai radar mentre sorvolava l’Alpe della Luna, al...
tag
arezzo

Ad Arezzo Elicottero precipitato, spunta il video prima dello schianto

Soldoni Arezzo, il gratta e vinci della "nipotina": quanto incassa la nonna

Tre morti, molti feriti A1, Tir salta la corsia e si schianta su un'ambulanza: ecatombe in autostrada

ti potrebbero interessare

Garlasco, clamoroso: Massimo Lovati invitato a comparire dalla Procura di Brescia

Garlasco, clamoroso: Massimo Lovati invitato a comparire dalla Procura di Brescia

Redazione
Seregno, dà fuoco al volto della moglie: "Li vuoi rivedere i tuoi figli?"

Seregno, dà fuoco al volto della moglie: "Li vuoi rivedere i tuoi figli?"

Bimbo mangia i biscotti dello zio: si sente male, c'era la cannabis

Bimbo mangia i biscotti dello zio: si sente male, c'era la cannabis

Roberto Tortora
Quanto guadagna al giorno una borseggiatrice

Quanto guadagna al giorno una borseggiatrice

Roberto Tortora