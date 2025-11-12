Arezzo, bimbo di 2 anni muore soffocato: la tragedia nel giardino dell'asilo

Un bambino di 2 anni è morto soffocato all'asilo nido: è successo a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, ma sono ancora da accertare le circostanze che hanno portato alla tragedia. Dopo che è stato lanciato l'allarme, sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i primi accertamenti. Stando alle prime ricostruzioni ancora al vaglio degli investigatori, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto al ramo di un albero durante un momento di gioco all'aperto.

Il bimbo sarebbe andato in arresto cardiaco. E purtroppo i soccorritori arrivati sul posto insieme all'elisoccorso Pegaso, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A lanciare l'allarme è stato il personale della struttura. Ora l'area è stata transennata per consentire i rilievi. E le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni presenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. All'asilo sta arrivando in questi momenti concitati anche il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli.