Garlasco, l'avvocato di Lovati sbrocca a Ore 14: "Non sono un pupazzo, lascio il disturbo"

Lo storico principe del Foro della Lomellina ha continuato a parlare e rilasciare dichiarazioni, finendo spesso a sua volta al centro di voci incontrollate. L'ultima, nel pomeriggio di mercoledì, riguarda la nomina di un "portavoce" negli stessi minuti in cui si diffonde l'indiscrezione di Chi l'ha visto? di un invito a comparire fattogli recapitare dalla Procura di Brescia che sta indagando sui colleghi di Pavia che nel 2017 avevano archiviato una prima volta proprio Sempio. Ma la "notizia", forse, è un'altra ancora.

Lovati "ha ricevuto un invito a comparire e questa notizia viene rivelata da un suo portavoce? Fino alle 20 di ieri sera non ero a conoscenza né di una convocazione né dell’esistenza di un addetto stampa. Non sono un pupazzo, sono pronto a togliere il disturbo", avverte intervenendo al programma Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai 2 Fabrizio Gallo, avvocato difensore di Lovati. La notizia è stata riferita al programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli da Alfredo Scaccia, nuovo portavoce del legale. "Serve rispetto - tuona Gallo, che ha provato a chiamare in diretta il suo assistito per un chiarimento, trovando occupato -, io vorrei essere avvertito di queste cose. Stanotte alle 4.30 mi è arrivato un messaggio sul cellulare, era Lovati. Verificheremo ora quello che è successo".

Delitto di Garlasco. Domani, l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è stato invitato a comparire come persona interessata sui fatti dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. #ore14 pic.twitter.com/ggnwBxC3X5 — ore14rai2 (@ore14rai2) November 12, 2025

Dopo un paio d'ore, nuovo ribaltone: "Ho sentito Massimo Lovati 5 minuti fa - avvisa Gallo -, mi ha confermato il mandato, non ho mai avuto intenzione di rinunciare ad assisterlo, è una fake news". "Sono rimasto stupito perché non ne sapevo nulla e Lovati non me lo aveva comunicato, ho semplicemente detto che non sono qui a 'fare il pupazzo'". Gallo ha però anche specificato di essere stato nominato da Lovati solo per la querela per diffamazione che lo vede indagato per le frasi pronunciate sui colleghi dello studio legale Giarda (ex difensori di Alberto Stasi) e che né Lovati né la Procura di Brescia erano tenuti a fargli sapere o notificare anche a lui l'invito a comparire.