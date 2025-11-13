Libero logo
Giancarlo Tulliani, sequestrati villa e conti per 2,2 milioni di euro

giovedì 13 novembre 2025
Giancarlo Tulliani, sequestrati villa e conti per 2,2 milioni di euro

Giancarlo Tulliani oggetto di un decreto di sequestro. Per l'ex cognato di Gianfranco Fini il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione ha emesso un decreto di sequestro poi eseguito dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. A Tulliani, residente a Dubai e attualmente latitante. sono stati sequestrati conti correnti accesi in Italia e all’estero e due autovetture di cui una di lusso, per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro. Tutto ha avuto inizio da una precedente inchiesta giudiziaria che nel 2017 portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Roma nei confronti dei componenti di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale, dedita alla commissione dei reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il profitto illecito dell’associazione, oggetto di riciclaggio, veniva impiegato, oltre che in attività economiche e finanziarie, anche nell’acquisizione di immobili da parte della famiglia Tulliani, in particolare Giancarlo. L'uomo, dopo aver ricevuto, direttamente o per il tramite delle loro società offshore, ingenti trasferimenti di denaro di provenienza illecita, privi di qualsiasi causale o giustificati con documenti contrattuali fittizi, trasferiva le somme all’estero, utilizzando i propri rapporti bancari. Tali proventi illeciti venivano reimpiegati in acquisizioni di beni immobili e mobili, sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza.

Le indagini economico-patrimoniali e finanziarie, svolte dalle Fiamme Gialle dello Scico, hanno così dimostrato la rilevante sperequazione economica tra i redditi leciti dichiarati rispetto al suo tenore di vita e al valore dei beni (mobili, immobili e finanziari) di cui lo stesso risultava titolare o di cui ha avuto la concreta disponibilità nel periodo 2008-2015.

