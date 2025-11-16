Roma, non si fermano all'alt: braccati e fermati, cosa avevano a bordo

Un inseguimento da film d'azione ha animato la notte di sabato 15 novembre a Roma ovest, precisamente in via Monte del Marmo 245, nella zona di Casal del Marmo. Una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Roma Cassia, durante un servizio di controllo del territorio, ha tentato di fermare un Suv a noleggio sfrecciante a tutta velocità. Inutile la paletta alzata: il conducente ha ignorato l'alt e ha proseguito la fuga, scatenando un breve ma concitato inseguimento tra i militari e il veicolo di grossa cilindrata.I carabinieri non si sono arresi e, saliti a bordo della loro auto, hanno raggiunto il Suv poco dopo, bloccandolo senza incidenti o feriti. A quel punto, la scena si è fatta caotica: a bordo c'erano cinque persone. Tre di loro, approfittando del momento, sono saltate giù e si sono dileguate nella vegetazione circostante, rendendo vani i tentativi di cattura immediata.

Gli altri due, invece, non sono riusciti a scappare: si tratta di un diciottenne cubano con precedenti penali e una quarantunenne cilena incensurata.Portati in caserma, i due fermati sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Attendono ora il rito direttissimo, previsto per le ore successive. Ma non è tutto: durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno fatto una scoperta che aggiunge mistero alla vicenda. All'interno del Suv, infatti, sono stati rinvenuti profumi di marca, indumenti di lusso, orologi e, soprattutto, arnesi da scasso professionali. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.Al momento, non si conoscono le origini esatte degli oggetti né il motivo per cui gli occupanti del Suv fossero muniti di strumenti per effrazioni. I carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno aperto un'indagine specifica per fare luce su questi elementi, che potrebbero collegare il gruppo a furti o rapine in zona. L'episodio, avvenuto in un quartiere residenziale tranquillo, ha lasciato sgomenti i residenti