Auto ribaltata e in fiamme: schianto da brividi a Milano. Uno dei feriti in fin di vita

Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 6:20 di domenica 16 novembre 2025 in viale Fulvio Testi, all’altezza della fermata Bicocca, sulla direttrice Milano-Monza. Protagonisti due veicoli: un Suv Mercedes classe G Brabus e un’Opel Corsa con tre occupanti.Il conducente del Mercedes, un 21enne, è in condizioni gravissime: all’arrivo del 118 era in arresto cardiaco, ma i sanitari lo hanno rianimato. Ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda, lotta per la vita. Con lui una donna di 30 anni, inizialmente in codice giallo, ma le sue condizioni si sono aggravate durante la mattinata: operata d’urgenza al Policlinico, ora anche lei in codice rosso.Sul Suv viaggiava anche un 23enne, trasportato in codice giallo al San Raffaele con ferite non gravi.

L’Opel Corsa, dopo l’impatto, si è ribaltata e ha preso fuoco. Il conducente, un 32enne, è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. È risultato positivo al narco test, ma sono in corso approfondimenti per stabilire se l’assunzione di sostanze sia recente o precedente. Gli altri due occupanti dell’Opel non sono menzionati tra i feriti gravi.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per domare le fiamme e polizia locale per i rilievi.

La dinamica resta incerta: non è chiaro quale auto abbia urtato l’altra né cosa abbia scatenato lo scontro. Le indagini proseguono.Un bilancio pesantissimo: due persone in pericolo di vita, un’auto incendiata, traffico bloccato. La strada, ad alto scorrimento, è tornata alla normalità solo dopo ore.