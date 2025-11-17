Firenze, i palestinesi dimenticati dalla sinistra: adesso c'è chi chiede di ritornare a Gaza

Firenze, 23 maggio scorso. Il sindaco della città, la dem Sara Funaro, commenta con queste parole l’arrivo nel capoluogo toscano di cinque famiglie palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza (via Giordania e, prima, via Fiumicino): «Quando c’è bisogno di rimboccarsi le maniche per sostenere chi scappa da guerre e dolore, Firenze c’è. Anche stavolta c’è stato un importante lavoro e una risposta altrettanto importante, rapida e tempestiva. Firenze città di pace ha sempre accolto e tenuto alta l’attenzione sulle situazioni di conflitto».

Si prende la scena anche l’assessore al Welfare, Accoglienza e Immigrazione, Nicola Paulesu: «Abbiamo lavorato costantemente e in sinergia con le tante realtà del territorio per trovare una sistemazione per l’accoglienza. Firenze ha un grande patrimonio di realtà che non si tirano indietro di fronte a queste vicende e anche questa volta siamo riusciti a venire incontro a questa richiesta di accoglienza».