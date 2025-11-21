Bologna assediata dai pro-Pal: in mezzo al corteo Patrick Zaki

È partito da Piazza Maggiore a Bologna il corteo di manifestanti, che si sono riuniti a partire dalle 18.00 circa per protestare contro la scelta di far disputare una partita con una squadra israeliana. Alle 20.30 è, infatti, in programma al PalaDozza la sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, che si svolge dopo le polemiche dei giorni scorsi, con l'area intorno al palazzetto blindata. Alla manifestazione partecipano, tra gli altri, Potere al popolo, sindacati di base, giovani palestinesi e collettivi, rilanciando la campagna "Show Israel the red card". Insieme a loro anche l'attivista Patrick Zaki.

I manifestanti, circa un migliaio, si muovono da Piazza Maggiore. I manifestanti Pro-Pal riuniti in piazza Maggiore per manifestare contro la partita di Eurolega sventolano i cartellini rossi contro Israele. Intanto la squadra del Maccabi - Tel Aviv è arrivata al PalaDozza di Bologna a bordo di un pullman scortato da un ingente dispositivo di Polizia a sua protezione.

L'intera area è blindata: i negozi sono chiusi e gli spostamenti anche a piedi sono fortemente limitati a residenti e titolari di biglietto o abbonamento. Molti spettatori si trovano gia' all'interno della struttura. Nel frattempo il corteo di protesta e' partito da piazza Maggiore. Sono presenti anche alcuni volontari di Amnesty International allo scopo di osservare la gestione dell'ordine pubblico. E nella zona del corteo si è verificato il lancio di petardi, uova e vernice contro la polizia. C'è stato il lancio di uova e vernice contro il cordone di polizia che ha bloccato il passaggio del corteo. Sono stati azionati gli idranti contro il corteo che procedeva verso il PalaDozza.