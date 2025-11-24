Milano, ladro ruba cellulare? Inseguito e massacrato a calci e pugni

Il giovane, sorpreso ma immediato nella reazione, si lancia all’inseguimento del ladro lungo la piazza e le vie adiacenti.Il filmato amatoriale, ripreso da alcuni presenti e diffuso in poche ore dalla pagina Instagram “Welcome to favelas” , mostra la fase finale dell’inseguimento: il 19enne raggiunge l’uomo , lo fa cadere a terra e lo colpisce ripetutamente con calci e pugni, soprattutto alla testa e al torace.

L’aggressione dura diversi secondi e appare particolarmente violenta; in sottofondo si sentono urla e richieste di aiuto. Quando gli agenti della Polizia Ferroviaria, allertati da alcune chiamate al 112, arrivano sul posto, trovano già una scena drammatica: alcuni passanti – tra cui un medico fuori servizio – stanno praticando al ladro un massaggio cardiaco disperato. L’uomo è in arresto cardiocircolatorio e versa in condizioni disperate.Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, viene immediatamente intubato e ricoverato in rianimazione con trauma cranico commotivo, multiple fratture costali e lesioni interne. Al momento la prognosi rimane riservata: i medici non escludono il rischio di danni neurologici permanenti.Il 19enne ucraino, residente regolarmente in Italia, è stato identificato, fermato e denunciato a piede libero per lesioni personali gravissime.