Mohamed Shahin, bocciato il ricorso dell'imam "d'accordo" con il 7 ottobre

È rarissimo che sinistra e magistrati si trovino su fronti opposti, tanto più se al centro della contesa c’è l’espulsione di un immigrato decisa dal governo. Succede questa volta ed è la conferma di quanto sia grave la posizione di Mohamed Shahin, nato in Egitto nel 1978. Non un immigrato qualunque, ma l’imam della moschea di via Saluzzo a Torino. Che poche settimane fa, in una manifestazione filopalestinese, ha inneggiato alla strage dei civili israeliani compiuta da Hamas, dichiarandosi «personalmente d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre», e per questo ha ricevuto un decreto di espulsione da parte del ministero dell’Interno.

In sua difesa sono accorsi esponenti di Pd, M5S, Avs, Anpi e Cgil e il vescovo di Pinerolo, che si è rivolto a Sergio Mattarella. Solidarietà inutile, almeno sinora: ieri la Corte d’appello di Torino ha convalidato il trattenimento dell’egiziano nel Centro di trattenimento per il rimpatrio di Caltanissetta, da dove dovrebbe essere riportato in patria. Nel decreto i magistrati piemontesi spiegano quale deve essere il confine tra la libertà di parola, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, cui si appella chi difende le parole incendiarie di Shahin, e la difesa dell’ordine pubblico. Ricordano che nel 2012 l’uomo era stato fermato dalla polizia di Imperia insieme a un indagato per terrorismo, il quale si era poi trasferito in Siria per unirsi alle milizie jihadiste ed era morto in combattimento nel 2013, e che il nome dello stesso imam torinese appare nelle conversazioni di un indagato per apologia di terrorismo. Al momento è sottoposto a due procedimenti penali. Nel maggio di quest’anno, durante una protesta pro-Pal, si è reso responsabile di blocco stradale. E il 9 ottobre, parlando alla manifestazione per l’anniversario della strage, ha detto: «Io personalmente sono d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre (...) Quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è una violazione, non è una violenza», bensì «resistenza».