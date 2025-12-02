Garlasco, nelle foto inedite non solo Sempio: cosa si vede fuori da casa Poggi

C'è Alberto Stasi , il fidanzato descritto dai testimoni presenti allora come "fuori di sé per lo choc" e, particolare questo molto importante, "senza segni di graffi sulle braccia". Soprattutto però fuori da casa dei Poggi c'era proprio Andrea Sempio , amico del fratello della vittima Marco (che in quei giorni era in vacanza insieme a padre e madre in Trentino) che ha sempre detto di non aver mai avuto un vero e proprio rapporto con la vittima, più grande di lui di 7 anni.

A 18 anni da quel drammatico giorno d'estate a Garlasco continuano a emergere dettagli clamorosi e, forse, decisivi. Dopo il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi , su cui ancora oggi è in corso una battaglia legale, hanno fatto rumore le foto inedite di quel 13 agosto 2007 scattate fuori dalla villetta di via Pascoli , poche ore dopo il brutale omicidio di Chiara.

Sempio, capelli lunghi da metallaro, appare assorto al volante della sua auto bianca, la Daewoo Lanos di famiglia. Ci sono anche le cugine di Chiara Stefania e Paola Cappa, le famigerate e discusse Gemelle Kappa che rubarono la scena in quei giorni, la loro madre Maria Rosa Poggi, zia paterna di Chiara. A scattare quelle istantanee di dolore fu una fotografa locale e sono state pubblicate dalla youtuber Francesca Bugamelli per il suo canale Bugalalla Crime, e hanno ovviamente fatto il giro del web e dei social.

Un colpo di scena, perché le immagini sono state recuperate da un hard disk che sembrava danneggiato in maniera irreparabile, e che oggi potrebbero servire agli inquirenti per ricostruire con ancora più accuratezza tutto quello che è accaduto intorno alla scena del crimine. Sempio viene fotografato intorno alle 15.53 di quel lunedì, poi ancora alle 16.13, all'incrocio tra via Pascoli e via Pavia, in compagnia di suo padre intento a parlare con una persona che indossa una camicia rossa, mentre due vigili tendono la striscia bianca e rossa per delimitare la zona.

Sempio, spiega il suo legale Liborio Cataliotti a Fanpage.it, "venne sentito pochi giorni dopo il delitto e disse esattamente di essere passato una prima volta davanti alla villetta e di non essersi fermato. Aveva visto un gruppo di persone fuori dall'abitazione di Garlasco di Chiara Poggi e aveva tirato dritto. Poi era tornato con suo padre per verificare cosa fosse successo. Lo disse già a tempo debito".