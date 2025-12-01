Libero logo
Milano, auto parcheggiate distrutte con un bastone: chi finisce in manette

lunedì 1 dicembre 2025
Milano, auto parcheggiate distrutte con un bastone: chi finisce in manette

"Inaccettabile. Per questo delinquente, biglietto di sola andata verso il suo Paese": così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato su Facebook il video di un immigrato che, armato di bastone, ha danneggiato cinque auto parcheggiate e una vetrina. Si trattava di un 24enne egiziano. Nel filmato, ripreso probabilmente dai residenti affacciati ai balconi, si vede anche il momento in cui arrivano le volanti della polizia, gli agenti che escono dalle auto e bloccano e ammanettano l'uomo, in evidente stato di agitazione. 

L'episodio risale a venerdì 28 novembre, poco prima della mezzanotte, in via Paganini, zona Buenos Aires. La segnalazione di quanto stava accadendo è arrivata alla centrale operativa della questura di Milano, che ha subito inviato sul posto alcune volanti. Il 24enne, irregolare in Italia e con precedenti alle spalle, ora è accusato di danneggiamento aggravato. Avrebbe colpito i veicoli e distrutto la vetrina di un negozio senza un motivo preciso. Le macchine finite nel suo mirino hanno riportato danni alla carrozzeria e ai vetri dei finestrini e del parabrezza.

