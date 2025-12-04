Cgil, Grondona-choc: "Oggi botte con la polizia per accusare il governo"

Ogni occasione è buona a sinistra per scatenare l'inferno in piazza contro la polizia. Gaza, la manovra, lo sciopero. E, ora, la questione ex Ilva. Oggi è in programma a Genova la serrata generale dei metalmeccanici e la tensione è già alle stelle. La colpa è dei sindacati e in particolare della Fiom, l'ala durissima delle tute blu.

A uscire allo scoperto è un pezzo da novanta come Franco Grondona, storico sindacalista, che non si fa troppi problemi ad annunciare il menu della giornata, decisamente inquietante: "Credo che marceremo verso la prefettura. Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi - aggiunge minaccioso - non abbiamo paura, così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica".