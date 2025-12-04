Carate Brianza, canzoni natalizie "non religiose": l'ultima follia all'asilo

Le tradizioni natalizie sembrano essere in pericolo in Italia: dopo presepi boicottati o stravolti e canzoni natalizie modificate, ecco l'ultimo episodio, che arriva da Carate Brianza, in provincia di Monza, dove un asilo ha messo al bando i canti natalizi con riferimenti religiosi. Lo avrebbe riferito l'istituto stesso attraverso una comunicazione ufficiale che dà indicazioni su un evento in programma il prossimo 10 dicembre. Nel messaggio della scuola rivolto ai genitori, si legge che durante la visita alla residenza di Parco Negri i bambini canteranno un brano natalizio “non religioso” nello stile “cup song”, portandosi poi a casa un regalo realizzato da loro.

La comunicazione non è stata digerita da molti genitori, che quindi se ne sono lamentati con l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone. “Ma come può un testo di Natale non avere contenuti cristiani? Un ossimoro che nasconde la solita brama di cancellare e calpestare le nostre radici, la nostra cultura, le nostre tradizioni”, ha commentato lei. Secondo la leghista, la decisione dell’asilo sarebbe stata presa perché circa la metà dei bambini è di origine straniera, motivo che, a suo dire, non dovrebbe giustificare l’epurazione degli elementi cristiani dal Natale.