Tatiana Tramacere, trovata viva la 27enne scomparsa: era stata sequestrata

di
giovedì 4 dicembre 2025
Tatiana Tramacere, trovata viva la 27enne scomparsa: era stata sequestrata

1' di lettura

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Dragos, l'amico 30enne della studentessa 27enne scomparsa il pomeriggio del 24 novembre "è stato portato al nostro comando provinciale ma al momento non è in stato di fermo", ha detto poco fa il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Andrea Siazzu ai giornalisti assiepati vicino a casa dell'uomo. Sul posto diversi cittadini che sono accorsi dopo che si è diffusa la notizia della perquisizione in corso. L'uomo è indagato per istigazione al suicidio e attualmente sarebbe sottoposto a interrogatorio.

Portato in caserma a Lecce, l'uomo ha confessato di aver sequestrato Tatiana. "Stiamo svolgendo attività di indagini e analisi a 360 gradi", ha aggiunto il colonnello. "Abbiamo fatto convergere i nostri reparti di investigazioni tecnico scientifiche sull'abitazione connesse con la scomparsa della ragazza. Ulteriori dettagli ed elementi non li posso dare per una questione di professionalità e riservatezza. Tra le diverse attività di indagine risulta necessario anche fare delle attività di perquisizioni su determinati obiettivi".

