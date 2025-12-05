Tatiana Tramacere, "trovato il cadavere": l'inspiegabile tam tam prima della verità

Tatiana trovata viva «Sta bene»Tatiana è viva e sta bene. I carabinieri l’hanno trovata, a Nardò, in uno stanzino a fianco attiguo alla mansarda dove vive l’amico Dragos. Sequestrata? «Adesso lavoriamo per comprendere se era in stato di costrizione o di sua volontà», ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce, Andrea Siazzu.

E dire che si erano susseguite delle voci sul ritrovamento del suo cadavere: tutto falso, per fortuna. Prima del ritrovamento della ragazza, era stato convocato in caserma Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, l’ultimo ad aver incontrato Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre. Da quel giorno si erano perse le tracce della studentessa di Nardò. Gli investigatori del Ris hanno perquisito la sua abitazione, mentre all’esterno si sono registrati momenti di tensione quando una folla inferocita si è radunata davanti all’ingresso del palazzo.

Dragos, però, forse aveva già raggiunto in caserma per l’interrogatorio. Il 30enne era stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio. Sul posto erano arrivati anche genitori di Tatiana e il fratello, che è scoppiato in lacrime. Vladimir è stato accolto da un lungo applauso.