Giugliano, sequestrata e stuprata nel parcheggio: come hanno ridotto una 28enne

Sequestrata nel parcheggio di un centro commerciale e poi stuprata: l'incubo lo ha vissuto una donna di 28 anni nella giornata di mercoledì 3 dicembre. La violenza, stando a quanto da lei ricostruito, sarebbe iniziata al Parco Commerciale Grande Sud a Giugliano, in Campania. La ragazza sarebbe stata sequestrata per alcune ore, portata in auto in una zona di campagna e violentata da un gruppo di tre uomini armati di coltello. Gli aggressori le si sarebbero avvicinati mentre la giovane si trovava nel parcheggio del centro commerciale.

In fase di denuncia, la 28enne ha raccontato di essere stata avvicinata da tre uomini intorno a mezzogiorno, subito dopo aver parcheggiato, e di avere ricevuto delle minacce esplicite da loro. Uno avrebbe estratto un coltello e le avrebbe ordinato. "Vieni con noi, sennò ti uccidiamo". Terrorizzata, la ragazza è stata costretta a seguirli, allontanandosi dal parcheggio verso un'auto in attesa. A quel punto il gruppo l'avrebbe fatta salire in macchina, portandola via lungo una stradina isolata di campagna. E lì, in pieno giorno, l'avrebbero stuprata.