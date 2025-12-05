Tatiana Tramacere e Dragos, scoop del Tg1: l'ultimo video

Poi la svolta arrivata la sera del 4 dicembre: mentre Dragos era in caserma dei carabinieri, interrogato già da qualche ora, i militari si sono precipitati in casa sua per perquisirla. Nel decreto di sequestro, però, a carico di Gheormescu erano ipotizzati i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Accuse cadute subito dopo il ritrovamento della ragazza, viva.

Un video, diffuso dal Tg1, mostra Tatiana Tramacere assieme all'amico Dragos Ioan Gheormescu . I due passeggiano vicini mentre entrano nella palazzina dove abita il ragazzo. Da lì Tatiana non è stata più vista uscire. La 27enne di Nardò è rimasta nella mansarda dell'amico per più di dieci giorni. La sua scomparsa, infatti, era stata denunciata dai genitori, Ornella e Rino, quattro giorni dopo l'ultimo contatto con lei. Le indagini avevano indirizzato i carabinieri immediatamente su Dragos Gheormescu, l'ultimo ad aver visto la ragazza in vita, proprio la sera del 24 novembre.

"È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha commentato il 30enne. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che, al momento dell'arrivo degli agenti non era nell'appartamento ma si era nascosta al buio in un abbaino, al quale si accede liberamente dal terrazzo dell'edificio.