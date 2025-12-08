Libero logo
Garlasco, perché Chiara Poggi è stata uccisa? Dove è la risposta

lunedì 8 dicembre 2025
A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la domanda che non ha mai trovato risposta resta sempre la stessa: perché qualcuno avrebbe voluto ucciderla? Gli innocentisti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, hanno sempre insistito che non esisteva alcun motivo plausibile per il fidanzato. Ora che le indagini si concentrano su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, la stessa domanda torna con forza: quale ragione potrebbe aver spinto lui, o chiunque altro, a toglierle la vita?

Nel servizio di “Ore 14” su Rai 2, Milo Infante ha ricostruito le ipotesi che circolano da tempo. Ci sono quelle telefonate di Sempio a casa Poggi nei giorni in cui Chiara era sola, che potrebbero nascondere avances respinte o qualcosa di più grave. C’è il computer della ragazza, usato anche dagli amici del fratello Marco, dove erano custoditi video intimi con Stasi, spostati poco prima del delitto in una cartella nascosta.

C’è quel disegno pubblicato da Sempio il giorno della condanna definitiva di Stasi: due figure nude che ricordano Chiara e Alberto, accompagnate dalla frase «Non dimenticare il mio segreto». E poi l’ombra più oscura, quella del santuario della Bozzola, dove secondo alcune voci si consumavano festini e riti proibiti che Chiara avrebbe scoperto.La Procura di Pavia sostiene di aver individuato un movente concreto, che rivelerà solo alla chiusura delle indagini prevista in primavera. Per ora restano ombre, coincidenze inquietanti e frammenti che continuano ad alimentare il dubbio: se Stasi è davvero innocente, chi e perché ha ucciso Chiara Poggi quel 13 agosto 2007?

garlasco
movente

