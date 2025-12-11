Garlasco, Sempio e questo disegno: "Sono Chiara e Stasi", è la chiave di tutto?

Tutto torna, tutto rischia di assumere nuovi significati. Nell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto del 2007, il nome di Andrea Sempio è sempre circolato fin dai primi mesi. La condanna a 16 anni di carcere inflitta ad Alberto Stasi, fidanzato della ragazza uccisa nella villetta di famiglia di Garlasco, sembrava aver chiuso il cerchio. Ma dopo la prima archiviazione del 2017, la terza indagine del 2025 e le risultanze della perizia sul Dna ritrovato sulle unghie di Chiara hanno riacceso pesantemente i sospetti su Sempio.
Certo, mancano ancora due tasselli pesanti, decisivi: l'arma del delitto e il movente. Secondo Ore 14 Sera condotto da Milo Infante, su Sempio (formalmente indagato per concorso in omicidio) gli inquirenti stanno ancora lavorando su alcuni dettagli già emersi nei mesi scorsi. Innanzitutto, le telefonate a casa Poggi del 7 e 8 agosto: il suo amico Marco Poggi era già in vacanza e sua sorella Chiara era sola in casa. "Potrebbe aver subito avance sgradite da parte del ragazzo? Oppure potrebbe essere diventata scomoda per essere venuta a conoscenza di un segreto legato alla sua sfera di conoscenze?", si domanda il programma di Rai 2.
Ci sarebbe poi "un altro possibile movente": il pc della vittima, che conteneva "alcuni suoi video intimi con Alberto Stasi messi in sicurezza da lei stessa in una cartella ad alta protezione due mesi prima del delitto, come se la ragazza avesse avvertito l'esigenza di innalzare la soglia di guardia sulla sua intimità. Sempio insieme a Marco e agli altri suoi amici utilizzava il computer di Chiara per giocare ai videogame, potrebbe aver visto quei video ed essere poi scaturito un litigio fra lui e Chiara per questo motivo?".
C'è poi il giallo del Santuario della Bozzola. Secondo l'ex latitante romeno Flavius Savu Chiara forse era venuta a conoscenza di un giro di festini e riti esoterici che si tenevano nel luogo religioso. Sullo scandalo c'è anche un manoscritto, una copia del quale è stato ritrovato in casa di Sempio. Il Santuario però era assai chiacchierato in tutta la Lomellina e Sempio non risulta mai averlo frequentato.