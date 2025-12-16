Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Giorgia Meloni, "spara": l'agghiacciante minaccia al premier

di
Libero logo
martedì 16 dicembre 2025
Giorgia Meloni, "spara": l'agghiacciante minaccia al premier

(LaPresse)

2' di lettura

"Spara a Giorgia", firmato Brigate rosse con tanto di stella a cinque punte: una scritta terrificante, indirizzata alla presidente del Consiglio Meloni, è apparsa sulla facciata della sede della Lega a Busto Arstizio, nel Varesotto. A scoprirla è stata Vincenzo Marra, consigliere comunale del Carroccio, che all'AdnKronos ha raccontato di essere andato “in sezione verso le 18.30, perché avevamo una riunione e ho trovato la scritta: il segretario ha contattato la polizia per poi fare la denuncia”.

Marra ha innanzitutto denunciato e condannato “questo gesto perché fa pensare a un clima d’odio che c’è da parte di persone che vedono negativamente la premier e il governo di centrodestra e cerca, anziché parlare e dialogare con le forze politiche, di esprimersi con odio: atti del genere comunque portano a un clima di violenza”. Subito ha espresso vicinanza e solidarietà alla Meloni il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Una nuova scritta minacciosa rivolta alla Presidente Meloni; un altro gesto grave e inaccettabile, che contribuisce ad alimentare un clima sempre più teso e pericoloso - ha dichiarato in una nota stampa -. Da tempo assistiamo a una deriva preoccupante, con un linguaggio che varca i confini del confronto democratico e scivola nell’odio ideologico. Nessuna critica politica, per quanto aspra, può mai giustificare minacce o istigazioni alla violenza. La storia del nostro Paese ci insegna quanto sia rischioso abbassare la guardia di fronte a segnali di questo tipo. Come Istituzioni e come cittadini abbiamo il dovere di condannare con decisione ogni forma di violenza politica. Esprimo la mia piena solidarietà al presidente Meloni: intimidazioni e gesti vili non fermeranno chi serve l’Italia con responsabilità“.

Virginia Libero contro Meloni: "Il Kebab? C'è chi non ha i soldi per comprarselo"

"Meloni in che mondo vive?". A domandarselo è Virginia Libero, segretaria dei Giovani democratici. Libe...

Vicinanza anche da parte del leader di Azione, Carlo Calenda, che sui social ha scritto: “Solidarietà a Giorgia Meloni senza se e senza ma. Attenti perché il clima d’odio non va mai minimizzato“. Silenzio, invece, da parte di tanti altri esponenti politici. Intanto sul caso indagano la digos di Varese e il commissariato di Busto Arstizio. Qualcosa di simile è accaduto la scorsa settimana, quando una scritta analoga è apparsa sul viale del mare di Marina di Pietrasanta, in Toscana. 

3072x1725

tag
giorgia meloni
busto arstizio

La verità su Fratelli d'Italia Arianna Meloni, "ecco chi ha deciso di votarci". L'ultimo rovinoso autogol Pd

Odio puro "Meloni assassina": l'ultima vergogna, esplode il caso

Oltre ogni decenza DiMartedì, Bersani fuori controllo: "Le verze", fango contro Meloni

ti potrebbero interessare

Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Famiglia nel bosco, ancora un rinvio: siete d'accordo con questa decisione?

Famiglia nel bosco, ancora un rinvio: siete d'accordo con questa decisione?

Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tutto

Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tutto

Roberto Tortora
Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

Roberto Tortora