Emanuela Orlandi, 42 anni dopo una svolta-choc: il ruolo di Laura Casagrande

Dopo 42 anni, cioè circa metà di una vita intera, emerge un nuovo indagato nel più grande mistero d’Italia: la scomparsa di Emanuela Orlandi. E si tratta di Laura Casagrande, l’amica che oggi viene accusata di aver fornito false dichiarazioni al pm Stefano Luciani nel nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Roma. All’epoca dei fatti, quando viene risentita il 4 agosto 1983, Emanuela è sparita da oltre un mese. E la sua ricostruzione è già diversa da quella precedente. E diversa ancora da quella fornita oggi agli inquirenti e alla commissione parlamentare.

All’inizio Casagrande aveva detto di aver camminato con Emanuela, come si legge sul Messaggero, e di averla lasciata alla fermata dell’autobus. Poi cambia: “Su corso Rinascimento, Emanuela era a venti metri da me, mi sono girata per controllare e non c’era più”. Oggi, invece, sostiene di non averla proprio vista all’uscita della scuola di musica il 22 giugno 1983. Un corto circuito che pesa. Nel verbale dell’epoca, però, la ragazza racconta altro.