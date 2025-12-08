Massimo Giletti aggredito in strada, preso a pugni dall'ex Sisde: il video-choc

Un episodio inquietante e destinato a far discutere. Un episodio che verrà mostrato nella puntata de Lo stato delle cose di questa sera, lunedì 8 dicembre, su Rai 1. Già, il programma di Massimo Giletti. E l'episodio in questione riguarda proprio lui, il giornalista, vittima di un'aggressione in strada.
Le immagini, come detto, documentano un’aggressione subita da Giletti mentre cercava semplicemente di fare il suo lavoro. Fanpage ha potuto visionare in anteprima un estratto del filmato, nel quale si vede il conduttore tentare di rivolgere alcune domande a un uomo che inizialmente prova a sottrarsi al confronto, per poi reagire sferrando un pugno contro il giornalista.
Le immagini fanno parte di un approfondimento realizzato da Lo stato delle cose sul caso di Emanuela Orlandi. Nel breve video, ripreso a distanza, si distinguono le sagome di Giletti e dell’uomo avvicinato che da lì a poco lo avrebbe aggredito. Bastano pochi istanti, la situazione degenera improvvisamente.
La persona inseguita e interpellata da Giletti è un ex appartenente ai servizi segreti, in passato membro del Sisde. Si tratta dello stesso individuo che era stato ascoltato in Commissione Orlandi nella giornata di giovedì scorso- Come già ricostruito nella precedente puntata della trasmissione, era emerso che Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, era stato avvertito del fatto di essere pedinato. L’avviso sarebbe arrivato da una persona legata ai servizi segreti: Giulio Gangi, oggi deceduto, che lavorava in coppia proprio con l’uomo coinvolto nell’episodio.
Da qui la decisione del conduttore di chiedere spiegazioni sul motivo per cui fosse stato lanciato quell’avvertimento a Meneguzzi. Dopo una serie di domande incalzanti, però, l’ex agente sbrocca, perde il controllo e reagisce con violenza. Nel corso della puntata, Massimo Giletti renderà noto anche il nome della persona coinvolta e commenterà l’accaduto con queste parole: "Non ho perso la mia voglia di fare il giornalista di strada. Con tutti i rischi del caso".
