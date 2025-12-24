Famiglia nel bosco, l'affondo degli avvocati: "Basta balle sui media"

Alla fine è successo. Domani è Natale e il casolare di Palmoli, anzi la villetta messa a disposizione da un ristoratore alla “famiglia del bosco”, resterà deserto. Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli di sei e otto anni non trascorreranno la giornata lì, in quel fazzoletto di terra che si sono scelti come casa, in mezzo alla natura, lontano da tutti, col cavallo Lee e l’asino Gallipoli, con quello spirito “neorurale” che è un po’ originalità e un po’ anticonformismo, ma è (soprattutto) il sacrosanto diritto di ognuno a vivere come gli pare. Non vuol dire che i Birmingham- Trevallion festeggeranno un Natale divisi, questo no. Nonostante l’ultima ordinanza del tribunale dei minori dell’Aquila abbia appena disposto un accertamento e una consulenza per verificare lo stato clinico e psichiatrico dei genitori, tra poche ore babbo Nathan è atteso nella struttura protetta che ospita i suoi bambini (assieme alla madre la quale, tuttavia, può vederli solo durante i pasti). È giovedì, è giorno di visita. Una piccola coincidenza fortunata in una vicenda infinita che di fortuna ne ha invece incanalata pochina.

Famiglia nel bosco, prepariamoci ad andare tutti al manicomio Chi ha paura della famiglia nel bosco? A chi hanno fatto del male quel padre, quella madre, quei bambini? La loro esiste...

Domani Nathan si presenterà ai cancelli della casa famiglia alle 10, entrerà col suo furgoncino Kangoo. Potrà restare fino alle 12.30 dopodiché, in fin dei conti è quel periodo dell’anno in cui diciamo tutti di essere più buoni, è difficile immaginare che verrà invitato ad andarsene: sembra assai più probabile che le educatrici e i responsabili del centro gli concederanno di rimanere almeno per il pranzo. Già in queste ore circola la voce che un accordo del genere sia stato preso, è pure il minimo. È da Santo Stefano, semmai, che la questione si farà più complessa. Non tanto per l’organizzazione delle visite sotto la supervisione dei servizi sociali, quanto per ciò che ha disposto la magistratura per i minorenni dell’Abruzzo. I Birmingham - Trevallion aspettavano il via libera per il ricongiungimento, è arrivata la doccia gelata di nuove perizie e ispezioni. Di fatto significa aggiungere ostacoli e passaggi e allontanare il ritorno a Palmoli della “famiglia del bosco”.

Famiglia nel bosco, "solo qualche ora": il dramma del padre a Natale Nessuna riunione per la famiglia nel bosco per Natale. I tre bambini di Palmoli trascorreranno le festività nella...