Firenze, sfregio alle vittime delle Foibe: l'ultimo orrore nella notte della Vigilia

Uno sfregio proprio nel giorno a cavallo tra la Vigilia e il Natale. È stata vandalizzata nella notte la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valore civile. Il fattaccio è avvenuto in un giardino a lei intitolato nella periferia sud di Firenze, nella zona di Sorgane. A riferirlo la consigliera del Quartiere 3 Barbara Nannucci.

Già in passato la targa era stata oggetto di atti vandalici "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta - spiega in una nota -, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta. Abbiamo già richiesto l'intervento della polizia municipale per il ripristino dell'area e per l'avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale".

Intanto buone notizie arrivano dal Sud dove è stato intitolato a Sergio Ramelli il nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Cesare a Nardò, in provincia di Lecce. Lo ha stabilito una delibera della Giunta del comune leccese, guidato dal sindaco Giuseppe 'Pippi' Mellone. Si tratta della prima volta in Italia.