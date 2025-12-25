Firenze, sfregio alle vittime delle Foibe: l'ultimo orrore nella notte della Vigilia

Uno sfregio proprio nel giorno a cavallo tra la Vigilia e il Natale. È stata vandalizzata nella notte la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valore civile. Il fattaccio è avvenuto in un giardino a lei intitolato nella periferia sud di Firenze, nella zona di Sorgane. A riferirlo la consigliera del Quartiere 3 Barbara Nannucci.
Già in passato la targa era stata oggetto di atti vandalici "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta - spiega in una nota -, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta. Abbiamo già richiesto l'intervento della polizia municipale per il ripristino dell'area e per l'avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale".
Intanto buone notizie arrivano dal Sud dove è stato intitolato a Sergio Ramelli il nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Cesare a Nardò, in provincia di Lecce. Lo ha stabilito una delibera della Giunta del comune leccese, guidato dal sindaco Giuseppe 'Pippi' Mellone. Si tratta della prima volta in Italia.
FIRENZE, DISTRUTTA LA TARGA DEDICATA A NORMA COSSETTO pic.twitter.com/UskVuaaMHl— Unione Istriani (@UnioneIstriani) September 16, 2024