Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Firenze, sfregio alle vittime delle Foibe: l'ultimo orrore nella notte della Vigilia

giovedì 25 dicembre 2025
Firenze, sfregio alle vittime delle Foibe: l'ultimo orrore nella notte della Vigilia

1' di lettura

Uno sfregio proprio nel giorno a cavallo tra la Vigilia e il Natale. È stata vandalizzata nella notte la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valore civile. Il fattaccio è avvenuto in un giardino a lei intitolato nella periferia sud di Firenze, nella zona di Sorgane. A riferirlo la consigliera del Quartiere 3 Barbara Nannucci.

Già in passato la targa era stata oggetto di atti vandalici "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta - spiega in una nota -, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta. Abbiamo già richiesto l'intervento della polizia municipale per il ripristino dell'area e per l'avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale".

Intanto buone notizie arrivano dal Sud dove è stato intitolato a Sergio Ramelli il nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Cesare a Nardò, in provincia di Lecce. Lo ha stabilito una delibera della Giunta del comune leccese, guidato dal sindaco Giuseppe 'Pippi' Mellone. Si tratta della prima volta in Italia.

tag
norma cossetto
firenze
foibe

La priorità overtourism Il vescovo per Natale chiede meno turisti

Un caso a Firenze Francesca Albanese, il delirio dei suoi fan: "La nuova Auschwitz"

Orrore Firenze, mistero inquietante: trovato un cadavere in un baule in casa

ti potrebbero interessare

Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna: scattano le prime evacuazioni

Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna: scattano le prime evacuazioni

Nardò, scuola intitolata a Sergio Ramelli: è la prima volta in Italia

Nardò, scuola intitolata a Sergio Ramelli: è la prima volta in Italia

Garlasco, la scoperta poco distante dalla villetta: "Considerati sospetti"

Garlasco, la scoperta poco distante dalla villetta: "Considerati sospetti"

Jessica Caratti morta a 45 anni la mattina di Natale: Salò sconvolta

Jessica Caratti morta a 45 anni la mattina di Natale: Salò sconvolta